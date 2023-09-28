Лазарев рассказал об издевательствах Богомолова над актерами «Ленкома»

Советский и российский актер Александр Лазарев рассказал об издевательствах режиссера Константина Богомолова над артистами в театре «Ленком». Слова артиста приводит Telegram-канал «НеМалахов».

Лазарев подчеркнул, что не знаком с постановщиком, но то, что Богомолов делал в культурном учреждении, «было нехорошо».

«Настолько нечестно и несправедливо по отношению к классике, театру, вообще к сцене, неуважительно к актерам. Над актерами он просто издевался. Его задача — перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста. Сказать: "А вот это вы съедите? Ешьте!" Провоцирует публику», — резюмировал народный артист.

Известно, что Богомолов поставил на сцене «Ленкома» «Бориса Годунова» и спектакль «Князь» по мотивам романа Федора Достоевского. Лазарев возмутился, что в данных постановках есть ряд скандальных сцен.