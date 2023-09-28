В новосибирской школе дети нашли в еде живых опарышей

Ученики новосибирской школы № 96 заявили, что обнаружили живых опарышей в еде в школьной столовой, сообщает «МК в Новосибирске». По информации издания, о случившемся написали в соцсетях родители детей, сопроводив посты фотографиями.

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Как пишет издание, авторы публикаций утверждают, что подобные инциденты происходят в этой школе уже не в первый раз. Из-за таких «сюрпризов» в школьных обедах дети стараются не посещать столовую.

При этом, по сообщению издания, мнения пользователей относительно вида личинок в еде разделились. Одни высказали мнение, что на фото опарыши, другие — что это фруктовые гусеницы, которые заводятся в сухофруктах для компота.

Подписчики также поделились версиями происхождения «живности» в школьной пище. Так, по мнению одного из пользователей, личинки могут заводиться под ободками и уплотнителями емкостей, в которых доставляют еду, если эти емкости плохо моют. В таком случае опарыши могли попасть в пищу в момент открытия крышки. Аналогичное может произойти и в плохо почищенном ларе с хлебом.

Сообщается, что родители учеников написали жалобу на находку директору учебного заведения. Также они собираются обратиться с заявлением в Роспотребнадзор.