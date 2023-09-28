Что такое ЕПКТ и за что переводят в единое помещение камерного типа

В местах отбывания уголовного наказания за нарушение режима предусмотрен ряд штрафных санкций. Перевод заключенного в отдельное учреждение более строгого содержания с одиночными камерами (которая также называется единым помещением камерного типа или ЕПКТ) – в их числе.

Рассказываем, как появились ЕПКТ, что из себя представляют и за что человека туда могут отправить.

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Когда появились ЕПКТ?

До 1997 года в российских тюрьмах существовали лишь помещения камерного типа (ПКТ). Они представляли собой отдельные помещения, где заключенные содержались по одиночке. Такие камеры предполагали более строгий режим содержания. Людей в них держат в изоляции и привлекают к труду отдельно от других осужденных. По сути, они представляют собой «тюрьму в тюрьме», с дополнительными мерами наказания. Они начали существовать параллельно со штрафными изоляторами (ШИЗО) и использовались для особо злостных нарушителей.

Первое единое помещение камерного типа в России появилось в 1980 году в Соликамске, в качестве эксперимента. Там применялись более строгие условия отбывания наказания. Заключенные дали ему теперь уже широко известное название — «Белый лебедь». Само название, считается, пошло от белых стен учреждения и способа перемещения заключенных по территории: наклонившись вперед, с закинутыми за спину руками, «как лебедь».

Позднее, в 1988 году, ЕПКТ появились и в других управлениях Федеральной службы исполнения наказаний. Они уже не были подразделениями колонии, как ПКТ, а являлись отдельной зоной содержания заключенных. В 1997 году их существование предусмотрели в законе.

Фактически, ПКТ от ЕПКТ по условиям содержания отличаются тем, что в первых особое наказание отбывают заключенные лишь одной тюрьмы, а во-вторых — всего региона, а порой и соседних субъектов.

В чем отличие условий содержания в едином помещении камерного типа?

Подобные учреждения имеют более строгие условия содержания. Заключенные в них могут получать от родных только передачу или бандероль раз в полгода и тратить средства со своего счета лишь в размере 500 рублей в месяц. Кроме того, у отбывающих наказание ограниченно время прогулки. Ежедневно заключенному отводится лишь 1,5 часа на это, а при отсутствии нарушений время прогулки могут увеличить до 2 часов. Но лишь на месяц.

Свиданий тоже меньше. С разрешения администрации осужденный может провести короткую встречу с родственником раз в полгода. Также заключенный может взять с собой в ЕПКТ лишь ограниченный набор предметов:

Продукты;

Туалетное мыло, полотенце, зубную щетку, зубной порошок или пасту;

Сигареты и спички;

Туалетную бумагу;

Религиозную литературу;

Документы с результатами рассмотрения жалоб или других предложений, решение суда по их делу;

Карандаш и тетрадку;

Ручки для письма и почтовые конверты, марки и открытки.

Также в единые помещения камерного типа разрешено брать с собой различную литературу из библиотеки исправительного учреждения, выписанные журналы, газеты, книги и прочие издания. Заключенные в ЕПКТ должны работать отдельно от остальных осужденных. Медосмотр и лечение таких лиц также проводится в отдельно обустроенном для этого помещении. Пищу им разрешено принимать или в камере, или на рабочем месте.

Таким образом, условия содержания в ЕПКТ довольно тяжелые и приближены к колониям особого режима. Заключенных там ограничивают даже в самых базовых потребностях. Все связи со внешним миром для них оборваны, а общение с людьми ограничено. Кроме того, в ЕПКТ наказание соблюдается намного строже и «договориться» с охраной сложнее.

За что можно попасть в ЕПКТ?

Четких норм закона, по которым администрация колонии определяет меру наказания, нет. Полный перечень нарушений, за которые можно «заслужить» попадание в ЕПКТ, устанавливается в первом абзаце ст. 116 УИК РФ. Это отказ от работы, прекращение работы без уважительных причин, хранение и приобретение заключенным запрещенных предметов и прочее. Кроме того, любое нарушение режима, которое было совершено дважды в течение одного года, может быть признано злостным.

Полный перечень наказаний за нарушение установленного режима прописан в ст. 115 УИК РФ. Перевод в ЕПКТ, согласно п. «д» ч.1 этой статьи, возможен на срок до одного года. Осужденных женщин могут перевести на срок лишь до трех месяцев.

Как правило, в ЕПКТ отправляют уже после использования таких рычагов давления, как выговор, штраф, отбывание в помещении камерного типа или штрафном изоляторе (ШИЗО).