Путин учредил в России новую памятную дату

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом России и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ. Как отмечается в сопроводительных материалах, это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус и осуществлять свое экономическое и социальное развитие.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.