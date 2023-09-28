Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе

Лебедев прокомментировал опубликованный в «Би-би-си» материал с жалобами живущих в Европе украинцев на изъятие у них детей службой опеки. Он выразил уверенность в том, что европейское законодательство в области защиты прав детей сильно отличается от тех же законов на постсоветском пространстве. Так, по мнению блогера, в России и СНГ считается, что самое важное — это ребенок в семье, в то время как в Европе во главу угла ставится благосостояние человека, в связи с чем государство во многих случаях готово изымать детей из семей.