В магазины Екатеринбурга внедрили оплату улыбкой

В Екатеринбурге работает больше 150 POS-терминалов, которые принимают оплату не только по картам и QR, но и по биометрии, пишет ЕАН. Оплатить товары таким способом можно в магазинах «Кировский», «Светофор», «Продукты «Ермолино» и так далее.