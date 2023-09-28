В магазины Екатеринбурга внедрили оплату улыбкой
В магазинах региона появилась оплата улыбкой. Сервис запустил «Сбербанк». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе финансовой организации
В Екатеринбурге работает больше 150 POS-терминалов, которые принимают оплату не только по картам и QR, но и по биометрии, пишет ЕАН. Оплатить товары таким способом можно в магазинах «Кировский», «Светофор», «Продукты «Ермолино» и так далее.
Также такие терминалы есть в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Березовском, Арамиле, Заречном, Ирбите, Новоуральске и Сухом Логу.
«До конца года мы планируем обновить треть от общего количестве эквайринговых терминалов «Сбера» на территории области», — приводит издание слова управляющего свердловским отделением банка Владислава Шиленко.