В России зафиксировали сокращение репертуара в театрах

Количество представлений в театрах России в начале осеннего сезона уменьшилось на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК.

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Билетные сервисы Ticketscloud и площадки Ticketland и МТС Live также указывают на повышение цен на билеты. В Москве средняя цена билетов на театральные представления осталась на уровне 1524 руб., в то время как в среднем по России она составляет 2076 руб.

Подорожание билетов на театральные мероприятия фиксируется также в сервисе “Яндекс. Афиша”.

Последние данные от Министерства культуры относительно количества спектаклей доступны за весь 2022 год: всего в российских театрах состоялось 153,4 тыс. представлений, а в Москве – 26,7 тыс.