Механизм уничтожения нелегального алкоголя распространят на табак

Механизм изъятия, хранения и уничтожения нелегального алкоголя важно распространить на табачную отрасль, заявил заместитель руководителя Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

"Направление, которое мы считаем важным, перенести ту эффективную модель, связанную с изъятием, хранением и уничтожением, которая работает в алкогольной отрасли, на табачную отрасль. Это обеспечит единое консолидированное досудебное хранение изъятой нелегальной табачной продукции и соответствующего оборудования и уничтожение его по судебному решению", - сказал он.

Замглавы ведомства рассказал, что с 1 сентября заработал реестр, который обеспечивает регистрацию технологического оборудования по производству табака и табачной продукции, создана вся необходимая инфраструктура. Он реализован с использованием системы маркировки. Также с 1 сентября введено лицензирование семи видов деятельности, связанных с производством и оборотом табака и табачной продукции, добавил он.