Российский телеканал выдал кадры с польским городом за Калининград

В программе «Вести» на телеканале «Россия 1» выдали польский город за Калининград. На это обратил внимание Telegram-канал «Калининград №1».

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Кадры с польским городом Эльблонг показали в конце сюжета «Вестей», который был посвящен Калининграду.

По данным Владимир Путин обсудил с правительством программу социально-экономического развития Калининградской области.

В настоящий момент запись эфира отсутствует как на сайте «Вестей», так и на платформе «Смотрим», где выкладываются материалы «России 1».