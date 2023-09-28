Россияне назвали главные ошибки при ремонте

Чаще всего россияне жалеют, что решили делать ремонт полностью или частично без помощи профессионалов. Свои главные ошибки в переделке жилья граждане назвали в опросе сервиса «Авито Услуги», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В исследовании приняли участие 10 тысяч жителей из разных городов. Ремонт своими руками разочаровал 20 процентов респондентов. Второй по популярности ошибкой стал недостаточный контроль строительной бригады (13 процентов), а третьей — недостаток внимания к планировке и дизайн-проекту (12 процентов). Еще 11 процентов опрошенных признались, что неверно рассчитали общий бюджет ремонта на старте, из-за чего переплатили.

Также выяснилось, что 48 процентов россиян испытывают воодушевление от перспективы ремонта, причем более половины (52 процента) людей, которые делают ремонт второй или третий раз, все еще испытывают радость от этого процесса. К тревоге из-за предстоящих работ больше склонны граждане старше 45 лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.