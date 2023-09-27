Патриарх передал храму Христа Спасителя драгоценный крест

«Этот драгоценный крест был мне благодетелями подарен», — пояснил Патриарх.

По его словам, открыв подарок, он понял, что крест настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье.

В связи с этим, заметил священнослужитель, он принял решение в день Воздвижения Креста передать крест в храм Христа Спасителя.