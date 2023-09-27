Патриарх передал храму Христа Спасителя драгоценный крест
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что передал в храм Христа Спасителя подаренный ему благодетелями драгоценный крест. Об этом пишет РИА «Новости».
«Этот драгоценный крест был мне благодетелями подарен», — пояснил Патриарх.
По его словам, открыв подарок, он понял, что крест настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье.
В связи с этим, заметил священнослужитель, он принял решение в день Воздвижения Креста передать крест в храм Христа Спасителя.
Напомним, что русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году.
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