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Патриарх передал храму Христа Спасителя драгоценный крест

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что передал в храм Христа Спасителя подаренный ему благодетелями драгоценный крест. Об этом пишет РИА «Новости».

Патриарх передал храму Христа Спасителя драгоценный крест
© РИА Новости

«Этот драгоценный крест был мне благодетелями подарен», — пояснил Патриарх.

По его словам, открыв подарок, он понял, что крест настолько величествен и прекрасен, настолько дорог, что ему не место в патриаршей келье.

Патриарх Кирилл отказался считать Санкт-Петербург культурной столицей

В связи с этим, заметил священнослужитель, он принял решение в день Воздвижения Креста передать крест в храм Христа Спасителя.

Напомним, что русская православная церковь 27 сентября празднует Воздвижение Креста Господня и вспоминает его обретение в 326 году.

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