В России безработица осталась на историческом минимуме в августе
Уровень безработицы в России в августе 2023 года остался на уровне 3%, что является историческим минимумом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Речь идет о гражданах страны в возрасте 15 лет и старше. При исследовании не исключался сезонный фактор.
Итоговая статистика показала, что в августе число безработных в России составило 2,3 миллиона человек, а рабочей силы — 76,5 миллиона человек.
«Из них 74,2 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,3 миллиона человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — говорится в отчете Росстата.
Уровень безработицы среди женщин в августе составил 3,1%, мужчин — 2,9%.