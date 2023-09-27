В России безработица осталась на историческом минимуме в августе

«Из них 74,2 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,3 миллиона человек — как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)», — говорится в отчете Росстата.