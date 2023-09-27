В России предложили ввести новый школьный предмет

Глава партии «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов заявил, что в школах можно ввести предмет «Важные дела», на которых дети делали бы полезные вещи для участников спецоперации. Как школьники могут помочь российским военным?

Что предложил Миронов

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Глава фракции «Справедливая Россия-За правду» напомнил, что сейчас в школах каждый понедельник проходит занятие «Разговоры о важном». Он предложил создать урок «Важные дела», где дети будут учиться делать маскировочные сети и окопные свечи для бойцов ВС РФ.

«Мы предлагаем, а может сделать „Важные дела“ в школе, например, почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации», — заявил Миронов в преддверии «правительственного часа» в Госдуме с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой.

Что известно о школьном предмете «Разговоры о важном»

С 1 сентября 2022 года в российских школах введены «Разговоры о важном» — занятия, на которых классные руководители рассказывают детям о патриотизме, нравственности, проблемах экологии, гражданском воспитании.

В феврале депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов в ходе первого заседания межфракционной группы Госдумы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных ценностей заявил, что подобные уроки проходят слишком формально.

«Я сейчас имею счастье проводить „Разговоры о важном“ и вижу, что спущено распоряжение [проведения таких уроков], все вроде проходит. Но отчасти не понимают люди, дети, для чего они здесь стоят, почему флаг поднимается, что значат слова гимна... И педагоги не понимают, что делать. Какая-то формальная вещь. Ну ладно Певцов пришел, 40 минут дети послушали что-то связанное не только с культурной и искусством, но и с любовью к стране», — заявил он.

Также парламентарий обращал внимание, что власти должны контролировать качество преподавания подобных занятий.

«То, как выполняются распоряжения в результате законов наших, я считаю, обязательно нужно будет мониторить и менять, улучшать. Работа наша должна быть направлена в первую очередь на тех членов общества, которые пока не имеют морального иммунитета — это дети», — резюмировал Певцов.

Какие еще предметы могут ввести в школах для СВО

25 сентября председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров отправил обращение на имя министра просвещения России Сергея Кравцова с предложением внедрить в школьную программу предметы, связанные с конструированием беспилотников и управлением ими.

«Как правило, интерес к дронам и иным летательным аппаратам возникает еще в самом раннем возрасте. В истории нашей страны нечто подобное происходило в период 1920–1930-х годов, когда будущие авиаконструкторы и герои-летчики были школьниками и постигали авиационную науку в авиакружках и аэроклубах при школах и училищах Советского Союза», — говорилось в документе.

17 августа Сергей Кравцов рассказал, что российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем.