Школьникам назвали способ получить прибавку к баллам на ЕГЭ

Сенатор рассказала, что за волонтерство будут прибавлять баллы на ЕГЭ
Парламентарии рассматривают законопроект, который позволит мотивировать волонтерство дополнительными баллами по ЕГЭ или трудовым стажем. Как рассказала сенатор Совета Федерации Елена Шумилова на пресс-конференции в Москве, посвященной Всемирному дню сердца, такой подход поддержит школьников и студентов, передает корреспондент NEWS.ru.
У нас на рассмотрении находится закон о волонтерстве. Это в том числе та самая история, что нужно простимулировать людей, не просто чтобы закрепить статус помогатора от души и за бесплатно. Это еще один способ мотивации, когда [труд добровольца нужно] не то, что бы монетизировать, но для школьников это дополнительные баллы по ЕГЭ, а для волонтеров-студентов день работы считается как трудовой стаж, — рассказала Шумилова.
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон о волонтерстве. Он дал определение статуса волонтерских организаций и организаторов такой деятельности. Также в документе содержатся требования, которые должны соблюдать волонтерские организации. Кроме того, закон уравнял определение «волонтерство» и «добровольчество».
В 2021 году в Госдуму вносили законопроект «Об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев». Его соавтор, руководитель подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев объяснил это тем, что волонтеры часто подвергаются риску.