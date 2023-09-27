Школьникам назвали способ получить прибавку к баллам на ЕГЭ

У нас на рассмотрении находится закон о волонтерстве. Это в том числе та самая история, что нужно простимулировать людей, не просто чтобы закрепить статус помогатора от души и за бесплатно. Это еще один способ мотивации, когда [труд добровольца нужно] не то, что бы монетизировать, но для школьников это дополнительные баллы по ЕГЭ, а для волонтеров-студентов день работы считается как трудовой стаж, — рассказала Шумилова.