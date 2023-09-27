Французский политолог получил гражданство РФ

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Леруа Эммануэль Марк Андре, родившийся 22 ноября 1956 года во Франции», — говорится в тексте указа.

Леруа был наблюдателем на выборах и на референдуме о вхождении в состав России новых регионов.

С 1 октября 2023 года для получения гражданства РФ надо будет сдать экзамен по истории России, а получить гражданство в браке с россиянином можно будет только при наличии общего ребенка.