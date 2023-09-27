Жена Варданяна прокомментировала его задержание

По словам его супруги, она узнала о задержании мужа из азербайджанских СМИ.

«Вчера вечером он прислал сообщение, что у него все нормально. Сегодня утром я узнала из азербайджанских СМИ, что его арестовали. Не могу с ним связаться», — заявила Зонабенд.

В Telegram-канале Варданяна также было опубликовано заявление его жены, в котором она утверждает, что ее супруг «был незаконно задержан и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян».