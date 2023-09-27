Жена Варданяна прокомментировала его задержание
Жена бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна Вероника Зонабенд прокомментировала его задержание. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам его супруги, она узнала о задержании мужа из азербайджанских СМИ.
«Вчера вечером он прислал сообщение, что у него все нормально. Сегодня утром я узнала из азербайджанских СМИ, что его арестовали. Не могу с ним связаться», — заявила Зонабенд.
В Telegram-канале Варданяна также было опубликовано заявление его жены, в котором она утверждает, что ее супруг «был незаконно задержан и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян».
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