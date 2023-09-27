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Татьяна Москалькова помогла демобилизовать 400 ошибочно призванных россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на отсрочку. В аппарате омбудсмена признали ошибки.

Москалькова рассказала об ошибочно призванных в ходе мобилизации россиянах
© РИА Новости

«У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать», – рассказала Москалькова.

У некоторых мобилизованных четверо детей или заболевания, дающие право на отсрочку. Всего по линии омбудсмена провели 400 демобилизаций.

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В декабре прошлого года Татьяна Москалькова заявляла о 200 случаях ошибочной мобилизации. Все они были отменены по ее обращениям, пишет ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» писал, будет ли в России вторая волна мобилизации. В Госдуме прокомментировали, возможен ли такой исход событий.

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