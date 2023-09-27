Москалькова рассказала об ошибочно призванных в ходе мобилизации россиянах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о демобилизации 400 человек, призванных на службу несмотря на отсрочку. В аппарате омбудсмена признали ошибки.

«У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать», – рассказала Москалькова.

У некоторых мобилизованных четверо детей или заболевания, дающие право на отсрочку. Всего по линии омбудсмена провели 400 демобилизаций.

В декабре прошлого года Татьяна Москалькова заявляла о 200 случаях ошибочной мобилизации. Все они были отменены по ее обращениям, пишет ТАСС.