$96.24+0.09101.99-0.26

Попова призвала вакцинировать в России специалистов, работающих с животными

Об обязательной вакцинации в России специалистов, работающих с животными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Попова призвала вакцинировать специалистов, работающих с животными
© ТАСС

По её словам, сейчас ситуация в стране с птичьим гриппом приобрела серьёзный характер. Она рассказала, что около 50 очагов гриппа птиц зарегистрировано в дикой природе на территории РФ в этом году.

«Это максимальный показатель за последние восемь лет», - подчеркнула глава ведомства.

Попова также отметила, что птичий грипп имеет высокий пандемический потенциал. Она заметила, что в 2023 году большое количество вспышек заболевания, поэтому и растет число заражений людей.