Попова призвала вакцинировать специалистов, работающих с животными

Попова призвала вакцинировать в России специалистов, работающих с животными
Об обязательной вакцинации в России специалистов, работающих с животными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
По её словам, сейчас ситуация в стране с птичьим гриппом приобрела серьёзный характер. Она рассказала, что около 50 очагов гриппа птиц зарегистрировано в дикой природе на территории РФ в этом году.
«Это максимальный показатель за последние восемь лет», - подчеркнула глава ведомства.
Попова также отметила, что птичий грипп имеет высокий пандемический потенциал. Она заметила, что в 2023 году большое количество вспышек заболевания, поэтому и растет число заражений людей.