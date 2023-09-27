Росавиация разослала в авиакомпании новые рекомендации по безопасности для пилотов после случая с аварийной посадкой самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В распространенной на днях «Информации по безопасности полетов №9» Центральное межтерриториальное управление Росавиации назвало аварийную посадку «серьезным авиационным инцидентом». По информации ведомства, в полете у A320 был зарегистрирован отказ «зеленого» гидравлического контура. Несмотря на наличие дополнительных контуров системы, экипаж решил уйти на второй круг.

При наборе высоты пилоты попытались убрать механизацию крыла и шасси, однако штатно убралась только механизация. Сигнал о неубранных шасси регистрировался до конца полета, однако экипаж не выявил этого. Такая ситуация приводит к повышенному расходу топлива. После этого летчики приняли решение приземлиться в запасном аэродроме Толмачево, однако в полете выяснилось, что запасов топлива для полета туда не хватит. Им пришлось найти место для аварийной посадки.

В рекомендательной части бюллетеня Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода. В частности, необходимо учитывать возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута, уходы на второй круг и различные поломки. Кроме того, летчики должны принимать решение об уходе на запасной аэродром с учетом изменившихся условий.

Также, авиакомпании обязали проверять готовность пилотов к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией воздушного судна. Всего на выполнение всех требований Росавиация дала организациям один месяц.