Спрос на фармацевтов в Петербурге за год взлетел на 16%

Аналитики hh.ru выяснили, как в Северной столице изменился спрос на фармацевтов. Средняя зарплата работников варьируется от 63 тыс. до 80 тыс. рублей.

«В Петербурге с начала года было открыто более 1560 таких вакансий, что составляет 40 % от всего объема новых рабочих мест в данной профессии в СЗФО», – говорится в исследовании.

Спрос на фармацевтов в Северной столице вырос на 16 %. Провизоры и фармацевты входят в число наиболее «дефицитных» специалистов. Речь идет о серьезной нехватке кадров. Спрос на фармацевтов в Ленобласти вырос на 7 % за год, добавляет издание Online47.