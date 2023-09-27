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Бывшая супруга Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана Рудская (Бондарчук) подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Симоновского районного суда.

Бывшая супруга Федора Бондарчука подала иск о разделе имущества
© РИА Новости

«Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован в суде 26 сентября и еще не передан судье на рассмотрение», – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей дела.

Супруги развелись в 2016 году, у них есть двое детей – сын Сергей и дочь Варвара.

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