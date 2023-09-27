Оснований для введения в России масочного режима и других антиковидных ограничений в настоящее время нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет", – цитирует ее ТАСС.

Руководитель ведомства заметила, что в отдельных регионах эпидситуация требует реагирования, поэтому там местные власти вводят масочный режим среди отдельных профессиональных групп, например врачей и работников соцучреждений.