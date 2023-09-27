Челябинским подросткам не будут продавать зажигалки

«Собираемся рассмотреть инициативу об ограничении продажи зажигалок, газовых баллончиков несовершеннолетним. Уверен, большинство предпринимателей не будут продавать из-за реальной возможности этого не делать без нарушений», — заявил спикер ЗСО Олег Гербер во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс».

Инициаторами законопроекта стали депутаты Сергей Буяков, Михаил Видгоф, Олег Гербер и Евгений Илле. Как сообщается в проекте документа, если у продавца возникает подозрение, что покупателю зажигалки не исполнилось 18 лет, он обязан проверить у покупателя документы. В случае, если он — несовершеннолетний, в покупке ему должно быть отказано.