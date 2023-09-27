Иммунолог указал на странности в сезоне гриппа и ОРВИ в России

«К ноябрю будет обострение, значительный рост заболеваемости по ОРВИ, по гриппу — в ноябре-декабре с пиком в декабре. Затем новый рост в январе с пиком в феврале. Более раннее начало заболеваемости не обязательно свидетельствует и о более тяжелом сезоне, скорее всего, он все же окажется легче предыдущего. Но это не значит, что заболеваемости не будет вообще, по-прежнему остаются затронуты люди с факторами риска, вакцинация не становится менее актуальной», — подчеркнул иммунолог.