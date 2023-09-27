Синоптик предположил, какой будет грядущая зима в России
Зима на большей части территории России будет теплее нормы. Как сообщает Sputnik, такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам эксперта, влияние глобального потепления будет ощущаться в большинстве российских регионов как осенью, так и зимой. В целом температура воздуха в зимнем сезоне будет на 1-3 градуса выше нормы, а в центральных и восточных районах Сибири — на 3-5 градусов. Особенно теплыми обещают стать последние месяцы зимы. Количество осадков ожидается около нормы.
Наступление метеорологической зимы в России ожидается в ноябре. Для Москвы это примерно 10 ноября — когда состоится переход среднесуточной температуры из положительных в отрицательные значения.
«Но дальше погода будет не единожды "спотыкаться", будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима», — подчеркнул Тишковец.
Синоптик отметил, что главным фактором теплой зимы в России выступает Эль-Ниньо — повышение температуры поверхности Тихого океана. Сейчас явление набирает обороты и будет определяющим климатическим фактором в грядущем сезоне.