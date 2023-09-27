В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра

Крым в будущем хочет восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, принято принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища. При этом он подчеркнул, что реализовано оно уже будет по итогам спецоперации, передает РИА «Новости».

Константинов отметил, что до тех пор, пока дамбы нет, воду из Днепра в канал можно было бы перекачивать, что также планирует делать Крым в перспективе.