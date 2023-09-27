Российские туристы впервые прибыли в Иран по безвизовому режиму

Первая группа туристов из России прибыла в Иран по безвизовому режиму. Об этом заявил генеральный директор Управления по культурному наследию, народным промыслам и туризму провинции Мазендеран на севере страны Садег Барзегар, передает РИА Новости.

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«Иностранные гости прибыли сегодня в аэропорт имени Имама Хомейни в столице, были встречены делегацией Главного управления по туризму Мазендерана и остановились на ночь в Бабольсере (север Ирана — Прим. «Ленты.ру»)», — рассказал Барзегар.

Эта поездка, по словам гендиректора, организована, чтобы привлечь внимание турагентов из России и СНГ к Мазендерану.