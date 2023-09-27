Космонавты и астронавт вернутся на Землю после самого долгого полета в истории МКС

Возвращаемый аппарат российского пилотируемого корабля «Союз МС-23» с тремя членами экипажа на борту приземлится в Казахстане днем 27 сентября, сообщает ТАСС.

После этого завершится экспедиция космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио, которая длилась год — самая длительная за все время полетов на Международную космическую станцию. Расстыковка корабля с модулем «Причал» намечена на 10:55 мск. После этого «Союз МС-23» перейдет в автономный полет. В 13:24 мск будут включены двигатели на торможение, после чего аппарат сойдет с орбиты. От него отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые затем сгорят в плотных слоях земной атмосферы.

Когда спускаемый аппарат войдет в плотные слои атмосферы, он начнет торможение. В результате вокруг него образуется облако плазмы температурой около 2 тысяч градусов, из-за чего после посадки теплозащитный слой будет черным и местами обгоревшим. Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютной системы. На Земле экипаж будет ждать поисково-спасательная группа.