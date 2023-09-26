Самка моржа проткнула лодку россиян

Самка моржа напала на резиновую лодку россиян. Кадры инцидента опубликовал RT.

По данным телеканала, ситуация произошла в районе Земли Франца-Иосифа. На кадрах видно, как россияне пытаются спустить на воду резиновую надувную лодку. В этот момент из воды появляется моржиха и начинает бросаться на нее. В результате нескольких попыток ей удается пробить один из ее бортов своим бивнем.

Какое-то время моржиха продолжает плавать вблизи лодки россиян и рядом с ней можно заметить детеныша. После она пропадает из поля видимости.