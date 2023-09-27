В Минздраве рассказали, зачем собирают данные о россиянах в единый регистр

В России решили создать федеральный регистр граждан с наиболее распространенными заболеваниями. В информационный ресурс внесут самые важные сведения о пациентах. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, который разработал Минздрав. Документ опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение закончится 28 сентября. С подробностями документа «Парламентскую газету» познакомили в пресс-службе ведомства.

В одну копилку

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Федеральный регистр создают не в качестве новой информационной системы, а для развития ведения специализированных регистров пациентов по отдельным заболеваниям, а также для мониторинга оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Об этом рассказали нашему изданию в пресс-службе Минздрава.

В реестр внесут персональные данные: фамилию, имя и отчество пациента, данные его паспорта, СНИЛС, медицинского полиса, информацию о месте работы или учебы. Кроме того, в базе будут сведения об инвалидности при ее наличии, о заболеваниях, о том, в какой больнице или поликлинике человека лечили, какой именно врач, а также какими лекарствами.

Все это поможет оказывать людям медицинскую помощь гораздо быстрее. А также позволит обеспечить доступ к выписанным электронным рецептам в любом российском регионе, вне зависимости от того, где их выписали.

Важно, что нововведения не предполагают дополнительной нагрузки для медицинских работников. В регистр загрузят уже собранные данные о россиянах, которые есть у Минздрава, Минцифры, Социального фонда, медучреждений, налоговой службы и полиции. Поэтому «использование федрегистра позволит избежать многократного ввода данных об одном пациенте в различные информационные системы на уровне медицинских организаций», отметили представители пресс-службы Минздрава.

Правда, в документе не говорится, о каких именно заболеваниях идет речь. Как уточнили представители ведомства, «федеральный регистр позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний».

Давно пора

Это могут быть социально значимые заболевания, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ, туберкулез, гепатит, или жизнеугрожающие, требующие дорогостоящего лечения, такие как редкие заболевания, предположил в беседе с «Парламентской газетой» сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Он добавил, что о необходимости ведения федерального регистра граждан с наиболее распространенными заболеваниями в союзе говорили неоднократно, в том числе во время круглых столов, которые проходили в Госдуме. По мнению эксперта, новшество обеспечит эффективность и преемственность лечения пациента у разных врачей.

Это нововведение будет полезно всем, считает и зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Врачам всегда можно будет посмотреть карту пациента, где бы он ни проходил лечение. А людям не придется собирать справки, медицинские выписки, дополнительно сдавать анализы, если медучреждения могут обменяться этими данными.