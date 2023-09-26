«Повестка в школу» возмутила Екатерину Мизулину

Мизулина возмутилась повестке о вызове родителей в школу
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина удивилась, что школа отправила матери ученика повестку явиться к директору. Об этом Мизулина написала в своем telegram-канале.
«Повестка в школу. Прислала мама одной школьницы. Ее таким образом вызвали к директору. Она возмущена до предела такими методами работы. Нездоровая фантазия, разделяю возмущение», — написала Екатерина Мизулина.
В повестке, подписанной директором одной из школ, сказано, что матери ученика необходимо явиться в учебное заведение к определенному времени.
telegram-канал «Екатерина Мизулина»