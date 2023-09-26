Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на 2024-2025 учебный год

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ на 2024-2025 учебный год
Министерство образования и науки утвердило минимальные баллы, которые необходимо набрать при сдаче общеобразовательных предметов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2024-2025 учебном году для поступления в вузы. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По сравнению с 2023-2024 учебным годом минимальный балл остался прежним. Согласно документу, наивысший минимальный балл установлен по обществознанию (45), информатике (44), русскому языку, литературе и географии (40). По математике, физике, биологии и химии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30.