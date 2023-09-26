В Петербурге второй раз за неделю оштрафовали сервис «Самокат»

Решение связано с массовым отравлением местных жителей готовой кулинарией сети кафе Greenbox. Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, сервис должен выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Представитель «Самоката» присутствовала на заседании и признала вину компании в полном объёме.

Накануне аналогичный штраф сервису назначил Невский суд Санкт-Петербурга. Как следует из материалов дела, 14 сентября Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку службы доставки в связи с многочисленными случаями острой кишечной инфекции после употребления готовой кулинарной продукции фирмы Greenbox.

Выяснилось, что сотрудники «Самоката» не соблюдали сроки годности продуктов, при этом холодильники не поддерживали необходимый температурный режим. В общей сложности из-за нарушений было изъято и забраковано около 15 кг готовой еды.По данным городского управления Роспотребнадзора, кишечную инфекцию выявили у 274 человек, в стационарах находились 137 из них. У 58 отравившихся врачи нашли сальмонеллу.