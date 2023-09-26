Минюст внес две западные НПО в список нежелательных

Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, финскую и американскую НПО, говорится 26 сентября на сайте ведомства.

Как писала «Парламентская газета», ранее такое решение приняла Генеральная прокуратура РФ. В надзорном ведомстве подчеркнули, что НПО выступали с осуждением действий Москвы на международной арене, их деятельность выходила за рамки декларированных задач.