Адвокат рассказал, как остановить телефонный спам

Рекламные телефонные звонки и опросы подпадают под действие КоАП России, который предусматривает ответственность за нарушение закона о рекламе, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» адвокат, руководитель Общественной приемной бизнес-омбудсмена в Москве Олег Матюнин. По его словам, бороться с телефонным спамом можно несколькими способами, в том числе пожаловавшись на недобросовестного рекламодателя в Роскомнадзор.

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Есть несколько способов прекращения. Первый — обращение к организации с требованием о завершении рекламных звонков. Желание можно выразить устно, но для полной уверенности стоит направить письмо по юридическому адресу организации. <...> Если этот шаг не поможет, то есть все основания обратиться в Роскомнадзор с заявлением о совершенном административном правонарушении, — пояснил юрист.

Он уточнил, что сумма штрафа за подобные нарушения для граждан составляет 2–2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4-20 тысяч, а для юридических — от 100 тысяч до полумиллиона рублей. В ряде случаев ответственность увеличивается до 80 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч для должностных лиц и до 3 млн для юрлиц.

Адвокат напомнил, что распространение рекламы по телефону возможно только после предварительного согласия абонента.