Иммунолог предсказал, когда ждать пика новой волны COVID-19

В ноябре-декабре следует ожидать пика новой волны COVID-19, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что новый штамм коронавирусной инфекции «пирола» пока еще не распространился в России. Кроме того, на данный момент сезонный фактор не успел повлиять на рост числа заболевших.

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Эти два основных момента на фоне низкого уровня коллективного иммунитета приведут к тому, что мы увидим заметный серьезный подъем заболеваемости где-то во второй половине октября, а пик — уже в ноябре и декабре, — пояснил Крючков.

Он уточнил, что пока происходит подъем заболеваемости. Если сравнивать его с прошедшими омикрон-волнами, по абсолютным цифрам он еще не настолько выраженный. По словам иммунолога, ситуация станет более понятна в середине октября. При этом Крючков уверен, что масштаб волны нового штамма будет ниже, чем предыдущих.

Хотя у нас нет еще достаточных данных по патогенности и летальности «пиролы» в сравнении с предшествующими штаммами, предполагается, что кардинальных различий не будет. При этом мы понимаем, что заразность и обход иммунитета у «пиролы» будет значительно выше, — заключил Крючков.