Самолет компании Nordwind покинул аэропорт Сочи

Самолет авиакомпании Nordwind, которая ранее задержала рейс, успешно вылетел из Сочи. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло перевозчика.

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По данным сайта организации, самолет покинул воздушную гавань в 16:37. По расписанию судно должно было прибыть в 16:10, но из-за задержки посадка ожидается в 20:02 в аэропорту Шереметьево.

Ранее перевозчик задержал вылет рейса на несколько часов несмотря на то, что все пассажиры были на борту. Так как кондиционеры не работали, некоторые клиенты авиакомпании чувствовали себя плохо.