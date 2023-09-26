"Аэрофлот" запустит рейсы из Петербурга в аэропорт Домодедово

"В расписании запланировано два ежедневных рейса из аэропорта Пулково в международный аэропорт Домодедово имени М. В. Ломоносова. Полеты будут выполняться с 29 октября 2023 года. Оператор рейсов - авиакомпания "Россия", - говорится в сообщении.