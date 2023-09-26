Роспотребнадзор прорабатывает инициативу о знаке качества для шаурмы

"Недавно в Москве у 16 отравившихся нашли сальмонеллез. Поэтому я и предложил Роспотребнадзору ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда. От ведомства пришел положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку нашей инициативы, она поможет многим людям сохранить здоровье. Продолжим работу в этом направлении", - приводит пресс-служба партии слова Даванкова.