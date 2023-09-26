Вирусолог оценил данные о резком росте заболеваемости COVID-19 в России
Вирусолог Павел Волчков в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о резком росте заболеваемости COVID-19 в России, а также высказался о вакцинации детей от коронавируса.
За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 22 процента, следует из данных, опубликованных на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. В период с 18 по 24 сентября в России выявили 14 435 случаев коронавируса. Госпитализированы 2328 человек, выздоровели 10 327. Кроме того, было зафиксировано 24 летальных исхода.
Эпидемиологи во всем мире знают, что осенью и зимой обычно происходит сезонное обострение острых респираторных вирусных инфекций, классических риновирусных инфекций, вируса гриппа, аденовирусных, энтеровирусных инфекций и прочего. Это все то, что летает и передается воздушно-капельным путем. Так происходит, поскольку мы, в частности в Российской Федерации, "привязываем" себя к образовательному календарю, у нас есть одномоментное начало школьного, ясельного и детсадовского периода. По традиции именно 1 сентября все вновь начинают активно социализироваться. И тут нужно понимать, что хотя коронавирус находится в нашей популяции уже более трех лет, это не означает, что нет людей, которые им не переболели. В нашей популяции постоянно появляются люди, которые никогда не болели коронавирусной инфекцией, — это новорожденные дети. В первые полгода этих детей защищают те антитела, которые они получили от мамы через плаценту. Однако они достаточно быстро уходят из системы кровообращения ребенка, и дальше ему приходится надеяться только на собственные силы, на врожденный и адаптивный иммунитет. Именно поэтому и существует календарь детских прививок: чтобы облегчить ребенку жизнь, чтобы его иммунитет увидел патоген в виде вакцины, и он сформировался заблаговременно, до встречи с реальным патогеном. При этом коронавирусная инфекция пока что не входит в календарь детских прививок, вакцинация является сезонной, поэтому она массово не применяется в отношении детей, не применяется в отношении детей младше определенного возраста.Павел ВолчковЗаведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ
В мировой популяции всегда будут люди, не болевшие SARS-CoV-2, подчеркнул вирусолог.
"Поэтому коронавирусная инфекция будет естественным образом поддерживаться в человеческой популяции. Вирус, который постоянно мутирует, так или иначе будет "пробовать на прочность" уже сформировавшуюся адаптивную иммунную систему взрослых людей. Периодически новые штаммы и подштаммы коронавируса смогут пробивать этот барьер и с меньшей или большей силой инфицировать человека. В аспекте нарастающих эпидемиологических значений (прирост на 22 процента за неделю) нужно понимать, что этот показатель [считается] от базовой линии. В целом количество инфицированных не так велико, как это было в прошлых сезонах, особенно двумя годами ранее", — отметил эксперт.
Волчков уточнил, что в настоящее время наиболее активны риновирусные инфекции.
"Показатели по заболеваемости коронавирусом будут повышаться, но все равно по сравнению с прошлыми сезонами они будут гораздо меньше", — сказал собеседник Рамблера.
В России в настоящее время циркулирует множество подвидов штамма "омикрон", которые постоянно эволюционируют и видоизменяются, добавил специалист.
"Данное осенне обострение будет менее опасным для людей, переболевших "омикроном" и его последующими штаммами, чем для тех, у кого были другие штаммы - "дельта" или более ранние. Последним рекомендовано ревакцинироваться, если есть такая возможность. Кто-то может поспорить со мной и заявить, что вакцина не оптимальна, учитывая циркулирующие варианты "омикрона". Но это все же лучше, чем ничего. Крупные компании уже работают над созданием современных вариантов вакцин, которые бы соответствовали основному циркулирующему штамму - "омикрону". Но, насколько я знаю, пока таких вакцин в России не зарегистрировано. Поэтому из возможных превентивных средств остается все тот же "Спутник V" или "Спутник Лайт"", — сказал Волчков, посоветовав пройти вакцинацию от коронавируса в первую очередь пожилым людям и тем, кто давно делал соответствующую прививку.
Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предсказал рост числа заболеваний, связанных с заражением штаммом "пирола".