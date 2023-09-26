Вирусолог оценил данные о резком росте заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиологи во всем мире знают, что осенью и зимой обычно происходит сезонное обострение острых респираторных вирусных инфекций, классических риновирусных инфекций, вируса гриппа, аденовирусных, энтеровирусных инфекций и прочего. Это все то, что летает и передается воздушно-капельным путем. Так происходит, поскольку мы, в частности в Российской Федерации, "привязываем" себя к образовательному календарю, у нас есть одномоментное начало школьного, ясельного и детсадовского периода. По традиции именно 1 сентября все вновь начинают активно социализироваться. И тут нужно понимать, что хотя коронавирус находится в нашей популяции уже более трех лет, это не означает, что нет людей, которые им не переболели. В нашей популяции постоянно появляются люди, которые никогда не болели коронавирусной инфекцией, — это новорожденные дети. В первые полгода этих детей защищают те антитела, которые они получили от мамы через плаценту. Однако они достаточно быстро уходят из системы кровообращения ребенка, и дальше ему приходится надеяться только на собственные силы, на врожденный и адаптивный иммунитет. Именно поэтому и существует календарь детских прививок: чтобы облегчить ребенку жизнь, чтобы его иммунитет увидел патоген в виде вакцины, и он сформировался заблаговременно, до встречи с реальным патогеном. При этом коронавирусная инфекция пока что не входит в календарь детских прививок, вакцинация является сезонной, поэтому она массово не применяется в отношении детей, не применяется в отношении детей младше определенного возраста.

Павел Волчков Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ