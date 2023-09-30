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Яркие символы «Лихих 90-х»

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Прокат видеокассет. С появлением домашних видеомагнитофонов быстро возник новый бизнес по продаже и обмену фильмов на VHS. Большая часть таких видеокассет была «пиратскими» копиями, но это не останавливало любителей кино. Со временем у некоторых дома выросли целые фильмотеки, которые стали ненужными в новом тысячелетии.  
© РИА Новости
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Фотографии на фоне ковра. Ковры были популярны еще в СССР и оставались неизменным атрибутом домашнего уюта в новое время. Именно на фоне ковра сделаны большинство домашних снимков «Лихих 90-х».  
© РИА Новости
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Малиновый пиджак. Совсем не детский атрибут одежды того времени. Малиновые пиджаки носили «новые русские» - разбогатевшие как законным, так и незаконным путем дельцы и бандиты. В 1990-е годы «новые русские» стали устойчивыми персонажами анекдотов, обыгрывающих стереотипы в представлениях о бизнесменах. 
© Кадр из фильма "Жмурки"
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Ларьки. После краха социализма и либерализации экономики в стране началась бойкая торговля всем и вся. После всплеска уличной торговли повсеместно стали появляться небольшие магазинчики, которые в народе прозвали ларьки. Здесь можно было купить буквально все, начиная от продуктов питания до видеокассет, косметики и одежды.  
© РИА Новости

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Тамагочи. Эта японская игрушка некоторое время была крайне популярна среди школьников. Виртуального питомца необходимо было вовремя кормить, воспитывать, лечить и развлекать. Смерть электронного друга всегда была настоящей трагедией для ребенка.  
© ТАСС
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Покемоны. Еще один символ того времени из страны восходящего солнца. «Карманные монстры» стали супер полярными среди детей благодаря одноименному мультсериалу, который выходил на ТВ. 
© ТАСС
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Аудиоплеер. Еще одним модным аксессуаром того времени был кассетный портативный аудиоплеер. Работал такой девайс от батареек и позволял наслаждаться любимой музыкой несколько часов. Чтобы продлить срок службы элементов питания, аудиокассеты часто перематывались вручную, при помощи карандаша или шариковой ручки.  
© 123rf.com
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Бабушки с семечками. В начале 90-х предприимчивые старушки практически целиком захватили торговлю лакомством всех подростков – жареными семечками. Товар продавался на развес, а мерой весов служили стеклянные стаканы разного объема.  
© ТАСС
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Жевательные резинки Turbo и Love is… В «девяностые» эти два турецких продукта завоевали сердца практически всех подростков на постсоветском пространстве. Внутри жвачек были вкладыши, которые собирались, бережно хранились и обменивались среди детей.  
© flickr.com

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Игровые приставки. Еще одной мечтой всех детей того времени была игровая приставка Dendy. Консоль подключалась напрямую к телевизору. Игры для приставки выходили на специальных картриджах. 
© 123rf.com
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Пейджер. Крайне редкий и оттого супермодный девайс из «девяностых». Пейджер позволял принимать текстовые сообщения. Для того, чтобы отправить информацию на пейджер, необходимо было набрать телефон оператора, сообщить ему номер или название абонента и продиктовать текст.  
© Wikipedia Commons

    «Девяностые» были крайне непростым временем для нашей страны. Беззаконие, бедность, разгул преступности, внутренние конфликты и отсутствие справедливости наложили свой отпечаток на миллионы россиян. Вместе с тем эти «Лихие» годы подарили людям множество новых вещей и тенденций, которые в итоге стали настоящими символами той эпохи. Почти все они в конечном итоге исчезли и нашей жизни, ознаменовав собой начало нового тысячелетия.

    Вспоминаем самые яркие символы 90-х – в галерее «Рамблера».

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