Яркие символы «Лихих 90-х»
«Девяностые» были крайне непростым временем для нашей страны. Беззаконие, бедность, разгул преступности, внутренние конфликты и отсутствие справедливости наложили свой отпечаток на миллионы россиян. Вместе с тем эти «Лихие» годы подарили людям множество новых вещей и тенденций, которые в итоге стали настоящими символами той эпохи. Почти все они в конечном итоге исчезли и нашей жизни, ознаменовав собой начало нового тысячелетия.
Вспоминаем самые яркие символы 90-х – в галерее «Рамблера».
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