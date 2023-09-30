Яркие символы «Лихих 90-х»

Ларьки. После краха социализма и либерализации экономики в стране началась бойкая торговля всем и вся. После всплеска уличной торговли повсеместно стали появляться небольшие магазинчики, которые в народе прозвали ларьки. Здесь можно было купить буквально все, начиная от продуктов питания до видеокассет, косметики и одежды.