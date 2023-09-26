Синоптик рассказал, когда в Центральной России выпадет первый снег

Первый снег жителям в Центральной России стоит ожидать на стыке первой и второй декад октября. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сентябрь 2023 года в Центральной России сложно было назвать осенним месяцем, так как он может стать самым теплым за последние как минимум 50 лет. Однако с началом октября погода изменится.

«В первый день октября холодный атмосферный фронт принесет в регион кратковременные дожди, усилит ветер и понизит температуру градусов на 5, до +12…+17°. (…) На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег», - заметил он.

Синоптик прогнозирует, что в целом октябрь по температуре обещает быть немного, на 0,5-1,0 градусов, теплее своей климатической нормы, однако по сравнению с сентябрем «это будет уже по-настоящему осенний месяц».