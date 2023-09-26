Синоптик рассказал, когда в Центральной России выпадет первый снег

Первый снег в Центральной России может выпасть на стыке первой и второй декад октября. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— На стыке первой и второй декад октября температура и вовсе окажется немного ниже нормы, и местами совсем не исключен первый снег, — сказал он.

При этом октябрь по прогнозу ожидается немного теплее нормы — на 0,5–1 градус. По словам специалиста, октябрь будет по-настоящему осенним месяцем, написал синоптик в своем Telegram-канале.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также сообщила, что до конца месяца осадков в столице не ожидается. Поэтому сентябрь станет самым сухим за 144 года.

Какой будет погода в столице в последнюю неделю сентября — в материале «Вечерней Москвы».