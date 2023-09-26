Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал разобраться в инциденте в одном из дворцов культуры города, где во время сигнала воздушной тревоги посетителей, в том числе детей, выгнали из здания на улицу, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия - запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко", - написал Развожаев.

По его словам, ежедневно ему поступают сообщения о работе систем оповещения, а также о временных укрытиях, оборудованных в городе.

"Для информирования в Севастополе задействуются сирены и громкоговорители Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, развернуто 80 комплектов ТСО (технических средств оповещения - прим. ТАСС).

Систему РАСЦО начали воссоздавать в Севастополе в 2016 году, и с этого времени мы регулярно наращиваем зону покрытия", - пояснил губернатор, добавив, что места расположения укрытий необходимо уточнять в управляющих компаниях по месту жительства и районных администрациях.