В центре Владивостока начали создавать самое большое граффити леопарда

«Краснокнижная кошка может по праву считаться символом региона наравне с амурским тигром. Однако изображения полосатого хищника легко найти в городе, а больших изображений дальневосточного леопарда нет. Теперь ситуация изменится», — рассказали в пресс-службе заповедника.