Производители БПЛА увеличили вдвое спрос на кадры

В платформе НТИ сообщили об увеличении в два-три раза спроса на специалистов в гражданском секторе беспилотной авиации, передает «Коммерсант».

НТИ ссылается на опрос предприятий и статистику вакансий.

Востребованы в этой сфере, в частности, операторы, инженеры, тестировщики, сборщики и программисты. Издание отмечает, что в настоящее время открыто 2–3 тыс. вакансий, всего в отрасли заняты до 25 тыс. человек.

Работодатели чаще трудоустраивают инженеров и квалифицированных рабочих. При этом средняя зарплата поднялась не столь существенно. Она составляет около 115 тыс. рублей.

По словам экспертов, спрос создает в основном гособоронзаказ. По мнению многих собеседников издания, рынок уже сейчас сильно перегрет.

Собеседники считают, что после завершения военных действий профильные кадры могут оказаться невостребованными на рынке со снижающимися из-за роста конкуренции доходами.