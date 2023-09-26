День в истории: 40 лет назад советский подполковник предотвратил ядерную войну

В ночь на 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров предотвратил ядерную войну, которая могла стать первой и последней в истории человечества. В этот день советские радары зафиксировали старт американских ядерных ракет. Петров должен был сообщить о факте запуска начальству, которое приказало бы нанести ответный удар, но не выполнил инструкцию.

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Петров догадался, что в работе оборудования произошел сбой.

Станислав Петров служил в подмосковном Центре по наблюдению за небесными светилами. В действительности это название было лишь прикрытием: за железобетонным забором находился один из наиболее секретных объектов Минобороны СССР. Там военные круглосуточно наблюдали за территорией США и прилегающей акваторией Мирового океана с одной только целью: вовремя засечь старт баллистической ракеты.

Холодная война тогда находилась на своем пике, ведь лишь недавно Советский Союз сбил нарушивший границу южнокорейский пассажирский «Боинг». Во время дежурства приборы сообщили о пуске межконтинентальных баллистических ракет с американской базы. Однако Петрова смутили показания датчиков. Во-первых, пуск произошел лишь с одной точки, а видеоконтрольные устройства не зафиксировали каких-либо ракет.