В ГД поддержали идею раздавать пенсионерам товары с истекающим сроком годности

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова поддержала идею создать для пенсионеров в магазинах социальные полки с бесплатными товарами с истекающим сроком годности.

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— Инициативу поддерживаю и сама с аналогичной выступала. В некоторых странах такое успешно практикуется. Это будет хорошей поддержкой не только для пенсионеров, но и для социально уязвимых категорий населения, — прокомментировала свое решение Лантратова.

Она также подчеркнула, что для организации специальных полок необходимо ввести систему поощрения предпринимателей. Тогда у них появится желание организовать подобные социальные полки с бесплатными товарами. Так, например, можно сделать для них налоговые преференции, цитирует Лантратову агентство городских новостей «Москва».