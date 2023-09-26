В Госдуме дали россиянам совет по борьбе с поборами в школах

Принудительные сборы на нужды школы незаконны, напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В разговоре с «Лентой.ру» она подсказала родителям российских школьников способы борьбы с поборами в учебных заведениях.

«Если родители сталкиваются с подобным, то сначала можно просто написать заявление директору школы с просьбой объяснить, что это за суммы, на каком основании их требуют и на что планируют потратить. Один экземпляр надо обязательно сохранить себе», — рассказала депутат.

Также, по словам Лантратовой, можно обратиться в Департамент образования или Рособрнадзор.

«Обращение не должно быть анонимным, такие жалобы не рассматривают. Копию обращения — сохранить. О результатах рассмотрения обращения ответят в течение месяца. Если найдут нарушения, директора оштрафуют», — добавила она.

В крайнем случае можно обратиться в прокуратуру. Но от родителей знаю, что заявления директору бывает достаточно, - Яна Лантратова

Также можно обратиться с запросом к депутатам Госдумы, сенаторам и представителям региональных парламентов, сообщила парламентарий.

«Что касается добровольных пожертвований, то они не запрещены. Состоятельные родители зачастую дарят школам различную технику или помогают с ремонтом, чтобы сделать обучение детей более комфортным. Но это не является обязательным и необходимым», — заключила депутат.