Кадыров позвонил Собчак после критики видео с его сыном

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась от опубликованного главой Чечни Рамзаном Кадыром видеоролика, на котором его 15-летний сын Адам избивает сжигателя Корана Никиту Журавеля. Она поделилась в своем Telegram-канале множеством публикаций, на которые в итоге отреагировал политик и позвонил ей.

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— Я не хочу это скрывать, нет никакого смысла это скрывать, — процитировала Кадырова Собчак.

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Журналистка спросила у политика, будет ли как-то наказан его сын, на что глава Чечни ответил отрицательно, добавив, что поощряет «настоящий мужской поступок» Адама.

Также Собчак привела другие детали разговора.

— Почему ты говоришь, что я умер? — спросил Кадыров.

— Я такого не говорила, я ссылалась на источники, — ответила журналистка.

— Почему ты трогаешь мою семью? — задал вопрос политик.

— Я не трогала, — парировала Собчак.

— Почему ты трогаешь моего сына? — добавил глава Чечни.

— Ну вы же сами выложили видео к себе в канал, и написали, что гордитесь, зачем вы это выложили и написали? — уточнила Собчак.

Кадыров отметил, что сам не трогал сжигателя Корана.

— Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил.

Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный, — передала журналистка слова Кадырова-старшего.

Он добавил, что если суд установит вину Адама, то он понесет наказание по всей строгости закона.

Собчак уточнила в своей публикации, что Рамзан Кадыров разрешил ей опубликовать разговор и скриншот. Помимо этого журналистка отметила, что выглядит глава Чечни здоровым и очень энергичным.

— Редакцию пока из России вывозить не буду, но загранпаспорта все приготовили. Заявление, по ходу, придется писать. Скрестила пальцы, чтобы проверку начали по сообщениям в СМИ, иначе пойду сама, — заключила она.

Накануне 25 сентября глава Чечни опубликовал видеозапись, на которой видно, что его 15-летний сын действительно избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.

Объясняя поступок своего сына, Кадыров сослался на действующий в России закон о защите Корана. Он также написал, что гордится самим Адамом и тем, что он избил задержанного юношу в изоляторе.

Позднее уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на видеоролик. Она заявила, что Журавель должен содержаться в СИЗО, согласно законодательству до выяснения всех обстоятельств.

Никита Журавель был арестован 22 мая. Тогда молодой человек заявил, что ему стыдно за свой поступок перед всеми мусульманами мира. Позднее он признался на допросе, что сжег Коран по поручению Службы безопасности Украины (СБУ). Уточняется, что за совершение этой акции Журавелю пообещали заплатить 10 тысяч рублей.